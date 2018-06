Berlin (AFP) In Deutschland ist nach Einschätzung von Experten derzeit kein Gesundheitsnotstand aufgrund eines massiven Opioidmissbrauchs wie in den USA zu befürchten. Die gesetzlichen Regelungen sowie die Leitlinien zum Einsatz von Schmerzmitteln verhinderten in den meisten Fällen die Entwicklung einer Abhängigkeit, erklärte die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin (DGS) am Donnerstag in Berlin.

