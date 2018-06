Jakarta (AFP) Im Norden der indonesischen Insel Sumatra haben Wissenschaftler eine neue Orang-Utan-Art entdeckt. Die neue Spezies gilt mit lediglich 800 Tieren nun als die seltenste und zugleich am stärksten bedrohte Menschenaffenart der Welt, wie die Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) und Forscher der Universität Zürich am Donnerstag mitteilten.

