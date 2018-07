Heilbronn (AFP) Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl hat von den Jamaika-Parteien ein klares Bekenntnis zum individuellen Asylrecht gefordert. Vor den Sondierungsgesprächen über das Thema Zuwanderung sagte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt der "Heilbronner Stimme" (Donnerstagsausgabe): "Die EU-Kommission will Menschen systematisch in vermeintlich sichere Staaten zurückschicken, ohne dass die Fluchtgründe in Europa geprüft werden. Wir erwarten, dass sich in Deutschland eine rechtsstaatliche Koalition findet, die klarstellt, dass es auch künftig einen Zugang zu einem individuellen Asylrecht in Europa geben muss."

