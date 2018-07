Paris (AFP) Ein Pariser Schwurgericht hat am Donnerstag den Bruder des Islamisten Mohamed Merah zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Die fünf Richter befanden den Angeklagten Abdelkader Merah der Mitgliedschaft in einer "terroristischen, kriminellen Vereinigung" für schuldig. Dagegen wurde er vom Vorwurf der Komplizenschaft freigesprochen. Bei einem Schuldspruch in diesem Punkt hätte dem 35-Jährigen lebenslange Haft gedroht.

