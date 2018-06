Dresden (SID) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss vorerst auf Aias Aosman verzichten. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich im Training einen Faserriss in der Muskulatur des linken Hüftgelenks zugezogen, wie der Klub am Donnerstag bekannt gab. Er wird den Sachsen auf jeden Fall am Sonntag bei Aufsteiger Holstein Kiel (13.30 Uhr/Sky) fehlen.

Damit fehlen aktuell sechs verletzte oder angeschlagene Profis im Dresdner Mannschaftstraining. Kapitän Marco Hartmann absolviert nach seinem Muskelfaserriss ein individuelles Aufbautraining, Philip Heise wird aufgrund muskulärer Probleme gegenwärtig geschont, Verteidiger Noah Awassi pausiert mit einer Adduktorenzerrung. Die Langzeitverletzten Pascal Testroet und Sören Gonther absolvieren zudem ihr Reha-Programm.