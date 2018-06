London (AFP) Erstmals seit zehn Jahren erhöht die britische Zentralbank den Leitzins. Er steige von 0,25 auf 0,5 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag in London mit. Sie will damit vor allem die Inflationsrate senken: Die Verbraucherpreise in Großbritannien steigen seit Ankündung des Brexit.

