Düsseldorf (SID) - Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbands (DBS), hat sich deutlich für eine Teilnahme nordkoreanischer Sportler an den Olympischen und Paralympischen Spielen in Pyeongchang/Südkorea ausgesprochen. Er hoffe, dass "man den nordkoreanischen Athleten ermöglicht, teilzunehmen. Wie auch immer. Jedes Stückchen, das uns Frieden näher bringt, ist wichtig. Da muss man auch mal über seine Schatten springen", sagte ?Beucher am Rande der Präsentation der deutschen Kollektion für Pyeongchang.

Am Dienstag hatte Olympia-Cheforganisator Lee Hee-beom Wildcards für Nordkorea ins Spiel gebracht. Wegen der politischen Spannungen zwischen Nordkoreas Diktator Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump würden nordkoreanische Sportler bei Olympia aus Lees Sicht durchaus "zur Sicherheit der Spiele beitragen".

Nordkorea hält sich bislang in Bezug auf eine Teilnahme an den olympischen Wettbewerben im südlichen Bruderstaat bedeckt. Sportlich qualifiziert ist bislang einzig ein Eiskunstlauf-Paar.

Mit einer Entscheidung von Kim über Olympiastarts von Aktiven aus seinem Land rechnet Lee praktisch erst in letzter Minute. Im Gegensatz dazu hat Nordkorea nach Angaben von Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-wha bereits in der ersten Oktober-Hälfte Interesse an einer Teilnahme an den nach Olympia stattfindenden Paralympics in Pyeongchang signalisiert.