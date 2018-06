New York (dpa) - Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat gegen den mutmaßlichen Täter des Anschlags mit acht Toten Strafantrag gestellt. Dem 29-Jährigen werden Unterstützung der Terrormiliz IS sowie tödliche Gewalt und Zerstörung mit einem Fahrzeug vorgeworfen. Im Fall einer Verurteilung droht ihm die Todesstrafe oder lebenslange Haft. US-Präsident Donald Trump forderte offen die Todesstrafe. Der 29-Jährige hatte gestanden, die Attacke mit acht Toten und elf Verletzten seit zwei Monaten geplant zu haben.

