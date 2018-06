Washington (dpa) - Nach der Terrorfahrt eines 29-jährigen Usbeken in New York hat US-Präsident Donald Trump für den Mann die Todesstrafe gefordert. Entsprechend äußerte er sich auf Twitter. Wenige Stunden zuvor hatte die New Yorker Staatsanwaltschaft gegen den mutmaßlichen Täter des Anschlags mit acht Toten Strafantrag wegen Unterstützung einer Terrororganisation gestellt. Im Fall einer Verurteilung drohen dem 29-Jährigen die Todesstrafe oder lebenslange Haft. Der Mann hatte mit seinem Wagen Radfahrer und Fußgänger auf einem Radweg attackiert.

