London (AFP) Der Tory-Politiker Gavin Williamson ist am Donnerstag zum neuen Verteidigungsminister Großbritanniens ernannt worden. Wie das Büro von Premierministerin Theresa May mitteilte, tritt der 41-Jährige die Nachfolge von Michael Fallon an, der am Mittwoch wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung zurückgetreten war. Williamson war bisher bei den konservativen Tories für die Fraktionsdisziplin zuständig.

