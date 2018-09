Peking (AFP) Kurz vor dem Besuch von US-Präsident Trump hat sich die chinesische Regierung gegen Schuldzuweisungen im Zusammenhang mit der Opioid-Suchtepidemie in den USA verwahrt. Für Trumps Behauptung, dass der Großteil des in den USA verkauften süchtig machenden Schmerzmittels Fentanyl aus China stamme, gebe es "keine ausreichenden Belege", zitierte die Staatszeitung "Global Times" am Freitag den zuständigen Beamten des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, Wei Xiaojun.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.