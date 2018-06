Dresden (AFP) Im Zusammenhang mit den ausländerfeindlichen Ausschreitungen im sächsischen Heidenau vor mehr als zwei Jahren sind die Wohnungen von zwei Beschuldigten durchsucht worden. Die Polizei beschlagnahmte am Donnerstag in Heidenau und Bannewitz eine Vielzahl an Beweismitteln, darunter Mobiltelefone, Notebooks, Speichermedien und Tatkleidung, wie das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) am Freitag in Dresden mitteilte.

