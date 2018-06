Washington (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat den Attentäter von New York als einen ihrer "Soldaten" bezeichnet. "Einer der Soldaten des Islamischen Staats hat eine Anzahl Kreuzfahrer auf einer Straße in New York City angegriffen", heißt es nach Angaben des auf die Überwachung islamistischer Websites spezialisierten US-Unternehmens Site in einem Beitrag der IS-Zeitung "Al-Naba" am Donnerstag. Der 29-jährige Usbeke Sayfullo Saipov hatte am Dienstag mit einem Pickup in Manhattan acht Menschen getötet und zwölf weitere verletzt. Ein Polizist streckte ihn schließlich mit einem Bauchschuss nieder.

