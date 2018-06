Berlin (AFP) Bei den Sondierungsgesprächen über eine Jamaika-Koalition haben sich die Parteien auf erste Grundzüge in der Außen- und Sicherheitspolitik geeinigt, aber strittige Fragen zunächst offen gelassen. "Unsere Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik basiert auf einer werteorientierten Realpolitik", heißt es in einem am Freitag beschlossenen Papier von CDU, CSU, FDP und Grünen zum "Sondierungsstand Internationale Politik".

