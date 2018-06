Berlin (AFP) CDU, CSU, FDP und Grüne geben in einem Sondierungspapier zur Wirtschaftspolitik das Ziel der Vollbeschäftigung aus. "Wir wollen Vollbeschäftigung in unserem Land erreichen", heißt es in dem nach der Sondierungsrunde am Freitag in Berlin veröffentlichten Papier. Um das "Erfolgsmodell der sozialen Marktwirtschaft" zu erhalten und fortzuentwickeln, wollen die Jamaika-Parteien "die Herausforderungen und Chancen einer zunehmenden Globalisierung und der Digitalisierung gestalten und die Klimaschutzziele einhalten".

