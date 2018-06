Ingelheim (AFP) Nach dem Unfall mit einem Fußgänger in Ingelheim in Rheinland-Pfalz gibt es noch keine konkreten Hinweise auf den gesuchten Autofahrer. Nach dem Porsche-Fahrer, der am Donnerstag einen 28-jährigen Mann angefahren hatte und anschließend geflohen war, werde noch gesucht, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Ingelheim am Freitag. Weil andere Passanten den Verletzten ignoriert haben sollen, seien zudem Ermittlungen wegen unterlassener Hilfeleistung eingeleitet worden.

