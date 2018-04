Tripolis (AFP) In Libyen wird nach Angaben aus Sicherheitskreisen ein deutscher Ingenieur vermisst. Wie ein Vertreter der libyschen Sicherheitsbehörden am Freitag der Nachrichtenagentur AFP sagte, verschwand der Deutsche, der für den Siemens-Konzern arbeite, zusammen mit drei türkischen Kollegen auf dem Weg zwischen dem Flughafen von Ubari und dem Elektrizitätswerk, an dessen Bau sie mitwirkten.

