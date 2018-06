Frankfurt/Main (AFP) Wenige Tage vor Beginn der Bonner Weltklimakonferenz hat UN-Klimachefin Patricia Espinosa die EU zu mehr Engagement für den Klimaschutz aufgerufen. In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitagsausgabe) forderte Espinosa mehr Einsatz von den EU-Staaten, um den Temperaturanstieg der Erde unter zwei Grad zu halten. An die Industriestaaten appellierte sie, ihre Finanzzusagen an Entwicklungsländer einzuhalten.

