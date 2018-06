Wolfsburg (SID) - Trainer Martin Schmidt will mit dem VfL Wolfsburg die Bestmarke von sechs Unentschieden hintereinander in der Fußball-Bundesliga mit einem Heimerfolg am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC beenden. "Ich bin nicht auf Rekorde aus, ich will lieber gewinnen", sagte der Coach der Niedersachsen am Freitag.

Der einzige dreifache Punktgewinn war den Norddeutschen Ende August bei Eintracht Frankfurt (1:0) gelungen. Schmidt: "Das Team und ich stehen bei den Fans in der Schuld, ihnen endlich einen Sieg zu schenken."