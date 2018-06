Berlin (dpa) - Beim Kurznachrichtendienst WhatsApp ist es am Morgen zu Störungen gekommen. Auf Twitter beschwerten sich User. Auch auf Portalen wie "allestörungen.de" berichteten zahlreiche Nutzer von Ausfällen. Demnach waren besonders West- und Mitteleuropa, aber auch Regionen in Südostasien betroffen. Auch in Deutschland, etwa in Berlin, kam es zu Störungen. Wie es zu den Ausfällen kam, war zunächst unbekannt.

