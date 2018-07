Berlin (AFP) Die Bundesregierung geht nach wie vor davon aus, dass der Kredit für die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin "in vollem Umfang" zurückgezahlt wird. Das sagte am Freitag ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Berlin. Die Rückzahlung der 150 Millionen Euro könne nach Ansicht des Wirtschaftsministerium "aus Verkaufserlösen aus der Insolvenzmasse von Air Berlin getätigt werden".

