Genf (AFP) In den Rohingya-Flüchtlingslagern in Bangladesch leiden viele Kinder akut unter Hunger. Bei einer Stichprobenuntersuchung in einem der Lager stellte das UN-Kinderhilfswerk Unicef nach eigenen Angaben vom Freitag fest, dass dort 7,5 Prozent der Kinder lebensbedrohlich unterernährt seien. Seit Mai habe sich dieser Wert verdoppelt.

