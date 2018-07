Washington (dpa) - An seinem letzten Arbeitstag hat ein Twitter-Mitarbeiter das private Konto von Donald Trump abgeschaltet. Wer in der Nacht sehen wollte, was der US-Präsident im Kurznachrichtendienst schreibt, bekam die Fehlermeldung, dass die Seite nicht existiere. Nach elf Minuten tauchte das Konto wieder auf. Es dauerte wohl Stunden, bis alle 41 Millionen Trump-Follower wieder Zugriff hatten. Trump selbst kritisierte den Vorfall - via Twitter. Sein Konto sei von einem boshaften Mitarbeiter geschlossen worden.

