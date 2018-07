Istanbul (AFP) In der Türkei dürfen künftig auch islamische Geistliche zivile Ehen schließen. Nach der Unterzeichnung durch Präsident Recep Tayyip Erdogan trat am Freitag ein umstrittenes Gesetz in Kraft, das Muftis erlaubt, Ehen zu registrieren. Bisher war dieses Recht den Standesbeamten vorbehalten. Die säkulare Opposition sieht die Reform als Angriff auf die Trennung von Staat und Islam, die zu den Grundlagen der türkischen Republik zählt.

