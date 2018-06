Köln (SID) - Union Berlin bleibt dem Spitzenduo in der 2. Fußball-Bundesliga auf den Fersen. Die Eisernen kamen im Verfolgerduell gegen den FC St. Pauli dank des Kopfballtreffers von Sebastian Polter (90.+2) zu einem 1:0 (0:0). Tabellenführer Fortuna Düsseldorf (29 Punkte) und Aufsteiger Holstein Kiel (26) sind am Sonntag im Einsatz. Union hat 25 Zähler zu Buche stehen.

Darmstadt 98 tritt derweil weiter auf der Stelle. Der Bundesliga-Absteiger kam am 13. Spieltag nicht über ein 2:2 (1:1) bei Eintracht Braunschweig hinaus und ist nun seit sieben Spielen ohne Sieg.

Darmstadts Marvin Mehlem (30.) und Wilson Kamavuaka (52.) hatten die Partie nach dem frühen Rückstand durch ein Eigentor von Kapitän Aytac Sulu (8.) gedreht, ehe Patrick Schönfeld (90.+2) kurz vor Schluss per Abstauber für die Gastgeber ausglich.

Im Tabellenkeller setzte sich Jahn Regensburg gegen die SpVgg Greuther Fürth 3:2 (2:1) durch. Sargis Adamyan (20./44.) traf doppelt für Regensburg, Richard Magyar (32.) und Marco Caligiuri (47.) erzielten die Fürther Treffer, ehe Magyars Eigentor (68.) die Partie entschied.

Viele Chancen bekamen die 22.012 Zuschauern in der ausverkauften Alten Försterei in Berlin zunächst nicht zu sehen. Die beste Möglichkeit in Durchgang eins vergab Polter (17.), der den Ball aus fünf Metern nicht richtig traf. Auf der anderen Seite forderten die Gäste Elfmeter, als Sami Allagui im Strafraum zu Boden ging, Schiedsrichter Bastian Dankert (Rostock) zeigte jedoch die Gelbe Karte wegen einer vermeintlichen Schwalbe.

Allagui stand auch nach der Pause im Mittelpunkt vergab allerdings innerhalb weniger Sekunden zweimal die Führung. Zunächst lupfte er zu lässig wenige Meter vor dem Tor Unions Keeper Jakob Busk an (60.) und scheiterte im nächsten Spielzug per Kopf an der Latte. Als sich beide Teams schon mit dem Unentschieden angefreundet hatten, traf Polter nach einem Freistoß. Union bleibt damit in dieser Saison zu Hause ungeschlagen.