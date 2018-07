Mogadischu (AFP) Nach den ersten Drohnenangriffen von US-Streitkräften auf IS-Kämpfer in Somalia hat die dortige US-Mission ihre Mitarbeiter vor einer konkreten Gefahr am Flughafen von Mogadischu gewarnt. Nicht unbedingt benötigte Mitarbeiter sollten die Stadt wegen eindeutiger Informationen über eine Bedrohung von US-Personal auf dem Flughafen bis auf Weiteres verlassen, erklärte die US-Mission am Samstag auf ihrer Webseite.

