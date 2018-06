Soest (AFP) Bei einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Nordrhein-Westfalen sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen erlitten rund 20 Bewohner der Unterkunft in Rüthen leichte Rauchverletzungen, wie die Polizei Soest mitteilte. Als Tatverdächtiger wurde demnach ein 22-jähriger Bewohner vorläufig festgenommen.

