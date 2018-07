San Antonio (dpa) - Bei den Schüssen in der Kirche in Sutherland Springs sind nach Angaben des Senders MSNBC mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. MSNBC berief sich dabei auf den Sheriff von Wilson County, in dem der Ort liegt.

