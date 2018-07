Köln (SID) - Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln empfängt um 15.30 Uhr zum Abschluss des elften Spieltags die TSG Hoffenheim. Die Kölner fiebern nach dem ersten Sieg in der Europa League nun auf den ersten Ligasieg hin. Der FC steht in der Bundesliga bei lediglich zwei Punkten. Hoffenheim hat seit vier Pflichtspielen nicht mehr gewonnen und ist mit 16 Zählern Achter. Im späten Sonntagsspiel spielt der dritte Europa-League-Teilnehmer Hertha BSC um 18.00 Uhr beim VfL Wolfsburg.

Fed-Cup-Spielerin Julia Görges kämpft im Endspiel der WTA Elite Trophy in Zhuhai gegen die Amerikanerin Coco Vandeweghe um ihren vierten Titel auf der Tennis-Tour. Mit einem Sieg würde Deutschlands neue Nummer eins ihre bislang längste Erfolgsserie von neun Siegen am Stück aus dem Jahr 2011 einstellen. Vor zwei Wochen hatte Görges in Moskau den Titel gewonnen und sich so als letzte Spielerin für die B-WM qualifiziert.

Tabellenführer Alba Berlin hat zum Topspiel des achten Spieltags der Basketball-Bundesliga um 15.00 Uhr Verfolger und Ex-Meister Bayern München zu Gast. Der frühere deutsche Serienmeister aus Berlin hat sich mit sechs Siegen in Folge zum Spitzenteam gemausert und zuletzt auch Serienmeister Brose Bamberg geschlagen. Die Münchner kommen mit dem Selbstvertrauen aus drei Siegen am Stück in die Hauptstadt und können mit einem Sieg an Alba vorbeiziehen.

Am elften Spieltag der englischen Premier League kommt es zu zwei Topspielen. Tabellenführer Manchester City mit den beiden deutschen Nationalspielern Leroy Sane und Ilkay Gündogan trifft um 15.15 Uhr auf den FC Arsenal mit den Weltmeistern Mesut Özil und Per Mertesacker. Um 17.30 Uhr spielt Meister FC Chelsea mit Antonio Rüdiger gegen das zweitplatzierte Manchester United.