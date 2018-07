Washington (AFP) Bei einer Schießerei während eines Gottesdienstes in einer Kirche im US-Bundesstaat Texas hat es Medienberichten zufolge mehrere Opfer gegeben. Demnach betrat der Schütze gegen 11.30 Uhr Ortszeit (18.30 Uhr MEZ) die First Baptist Church in Sutherland Springs und eröffnete das Feuer. Genauere Zahlen über Tote und Verletzte lagen zunächst nicht vor, der Schütze wurde den Berichten zufolge getötet. Die kleine Gemeinde Sutherland Springs befindet sich rund 50 Kilometer südöstlich von San Antonio.

