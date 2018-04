Hanoi (dpa) - Beim Tropensturm "Damrey" sind in Vietnam mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Zwölf Menschen werden in der Region um den bekannten Urlaubsort Nha Trang nach Angaben der Behörden noch vermisst. Es wird erwartet, dass der Sturm abgeschwächt in Richtung Westen nach Kambodscha und Laos weiterzieht, wie US-Meteorologen vorhersagen. "Damrey" könnte dem Bericht zufolge der stärkste Taifun in Vietnam seit 2001 sein. Dort riss der Sturm bislang etwa 370 Gebäude um und beschädigte etwa 49 000.

