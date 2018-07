Berlin (AFP) Die Sondierungsgespräche über ein Jamaika-Bündnis gehen aus Sicht von Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) in dieser Woche in eine entscheidende Phase. Es gehe jetzt darum, bei Beratungen über "wirklich wesentliche Punkte" herauszufinden: "Kann man sich eine Koalition aus dem bisherigen Stand der Gespräche vorstellen?", sagte Kauder am Montag vor einer Fraktionssitzung. "Ich denke, mit gutem Willen ist Vieles zu erreichen", fügte er hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.