Düsseldorf (AFP) Nach dem offenbar gewaltsamen Tod eines Kleinkinds in Düsseldorf hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Herbeigerufene Rettungskräfte konnten vor gut einer Woche in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Wersten nur noch den Tod des acht Monate alten Jungen feststellen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten. Die Mutter gab demnach an, das Baby habe plötzlich das Bewusstsein verloren.

