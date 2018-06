Düsseldorf (AFP) Die Düsseldorfer Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) hat die in Nordrhein-Westfalen geplante Einführung von Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer an den Erfolg eines ähnlichen Modells in Baden-Württemberg geknüpft. "Wir werden uns ansehen, ob dort die Bewerberzahlen - wie gemutmaßt wird - einbrechen" sagte Pfeiffer-Poensgen der "Rheinischen Post" vom Montag. "Falls die Studentenzahlen tatsächlich dort einbrechen, stelle ich das Modell zur Diskussion."

