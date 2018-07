London (AFP) US-Handelsminister Wilbur Ross hat seine persönlichen Geschäfte verteidigt, die laut Enthüllungen durch die "Paradise Papers" eine Verbindung nach Russland haben. Die Medien hätten "viel mehr daraus gemacht" als die Sache wert sei, sagte Ross dem britischen Rundfunksender BBC am Montag am Rande einer Konferenz in London. Es gebe jedoch daran nichts "Ungehöriges".

