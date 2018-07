Augsburg (SID) - Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat auf die verletzungsbedingten Absagen von Thomas Oppenheimer und Frank Hördler (beide Eisbären Berlin) sowie Denis Reul (Adler Mannheim) reagiert und drei Spieler für den Deutschland Cup nachnominiert. Stürmer Brent Raedeke (Adler Mannheim), Justin Krueger (SC Bern/Schweiz) und Pascal Zerressen (Kölner Haie) werden die Nationalmannschaft verstärken.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey Bundes (DEB) bereitet sich ab Mittwoch auf den wichtigen Olympia-Härtetest in Augsburg vor. Zum Auftakt des prestigeträchtigen Viernationenturniers trifft die DEB-Auswahl am Freitag (19.30 Uhr) auf Russland. Am Samstag (16 Uhr) geht es gegen Titelverteidiger Slowakei und am Sonntag (16.45 Uhr/alle Sport1) zum Abschluss gegen die USA.