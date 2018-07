Tokio (AFP) Im Atomkonflikt mit Nordkorea hat US-Präsident Donald Trump seine Warnungen an Nordkorea erneuert. "Die Ära der strategischen Geduld ist zu Ende", sagte Trump am Montag nach einem Treffen mit dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe in Tokio. Das nordkoreanische Atomprogramm bezeichnete Trump als "Bedrohung für die zivilisierte Welt und für den internationalen Frieden und die Stabilität".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.