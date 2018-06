New York (AFP) Der US-Halbleiterkonzern Broadcom will seinen US-Konkurrenten Qualcomm kaufen. Das Angebot beläuft sich auf 130 Milliarden Dollar (112 Milliarden Euro) inklusive Übernahme der Schulden, wie Broadcom am Montag mitteilte. Zusammen machen beide Konzerne einen Umsatz von rund 50 Milliarden Dollar.

