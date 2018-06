Hannover (AFP) Die Bundesländer fordern einem Bericht zufolge vom Bund ein 50 Milliarden Euro schweres Investitionsprogramm für den Verkehrsbereich. Das geht aus einer Beschlussvorlage Hamburgs für die am Donnerstag beginnende Verkehrsministerkonferenz in Wolfsburg hervor, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Dienstag vorab berichtete. "Damit muss in den nächsten zehn Jahren die nachhaltige Modernisierung der Mobilität in Deutschland auf den Weg gebracht werden", heißt es demnach in einer Vorlage.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.