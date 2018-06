Frankfurt/Main (AFP) Wegen einer Stimmbanderkrankung muss die kolumbianische Popsängerin Shakira den für Mittwoch in Köln geplanten Start ihrer Welttournee verschieben. "Die El Dorado World Tour von Shakira wird sich um wenige Tage verzögern", teilte der Veranstalter am Dienstag in Frankfurt am Main mit. "Auf Anraten ihrer Ärzte" müsse sich die 40-Jährige "noch einige Tage Ruhe gönnen".

