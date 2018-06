Cleveland (SID) - Footballprofi Josh Gordon von den Cleveland Browns hat vor jedem Spiel in der US-Liga NFL Alkohol und Drogen konsumiert. Dies sagte der Wide Receiver dem Magazin GQ. Gordon (26) ist seit der Saison 2014/15 nach einer Sperre wegen Drogenmissbrauchs nicht mehr in der NFL zum Einsatz gekommen, dürfte aber in der 13. Woche der aktuellen Spielzeit wieder für die noch sieglosen Browns auflaufen.

"Ich habe das Teamhotel früh am Morgen verlassen und bin zum Frühstücken nach Hause gegangen. Dort habe ich dann mein kleines Ritual abgehalten", sagte Gordon. "Es gab Marihuana, Alkohol, und dann ging es zum Spiel." Außerdem habe er nach jeder Begegnung gefeiert. "Egal ob wir gewonnen oder verloren hatten."

Gordon, erfolgreichster Receiver der NFL-Saison 2013/14, hatte im vergangenen Jahr in einer Spezialklinik einen Drogenentzug hinter sich gebracht.