Köln (SID) - Stürmer Jhon Cordoba ist beim Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der 24-jährige Kolumbianer, der sich Anfang Oktober im Heimspiel gegen RB Leipzig (1:2) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen hatte, nahm am Dienstag an der Vormittagseinheit teil. Auch Mittelfeldspieler Nikolas Nartey (17) meldete sich auf dem Fußballplatz zurück.

"Natürlich sind wir froh, wenn die Jungs zurückkommen. Das gibt uns mehr Möglichkeiten und kann helfen, von außen neue Impulse zu geben", sagte FC-Trainer Peter Stöger. Dies bedeute aber nicht, "dass alle von Beginn an spielen".

In der Länderspielpause will der Österreicher seiner Mannschaft die Möglichkeit geben, Kraft zu tanken. "Es wird nicht hochintensiv, weil wir in den letzten Wochen genug Intensität hatten. Wir werden eher versuchen, von dem ganzen Rundherum ein bisschen frei zu werden und uns die Freude am Fußball zu bewahren", so Stöger.