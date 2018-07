Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat erstmals öffentlich ein Enddatum für die Jamaika-Sondierungen genannt. Gemeinsam mit den Verhandlungsführern von CSU, FDP und Grünen wolle sie heute Abend jene Schwerpunkte festlegen, die während der Sondierung noch geklärt werden müssten, erklärte die CDU-Chefin in einem Facebook-Beitrag. Noch würden keine Koalitionsverhandlungen geführt, aber: Man wolle auch die Knackepunkte jetzt schon herausarbeiten. Dies werde bis Anfang nächster Woche geschehen. Dann gehe es in die Endrunde, denn am Donnerstag, dem 16. November, wolle man fertig sein mit allem.

