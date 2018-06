Hangzhou (SID) - Der US-College-Basketballer LiAngelo Ball, jüngerer Bruder von L.A.-Lakers-Spieler Lonzo Ball, ist gemeinsam mit seinen Teamkollegen Cody Riley und Jalen Hill in der chinesischen Stadt Hangzhou wegen Ladendiebstahls festgenommen worden. Dies berichten US-Medien am Mittwoch. Das Team der Universität UCLA in Los Angeles soll am Samstag in der nahe gelegenen Wirtschaftsmetropole Shanghai das Saison-Auftaktspiel gegen die Uni Georgia Tech bestreiten.

Ein Sprecher der Provinz Hangzhou bestätigte der französischen Nachrichtenagentur AFP die Festnahme von drei US-Bürgern, verweigerte aber nähere Angaben. ESPN berichtete, die Spieler seien am Dienstag in ihrem Hotel in Hangzhou festgenommen worden. Zuvor hatten 20 Polizeibeamte Akteure beider Mannschaften befragt. Ob den Spielern Anklagen drohen, ist noch nicht bekannt. Ladendiebstahl wird in China mit Haftstrafen von möglicherweise mehreren Jahren geahndet.

Das US-Außenministerium ist über den Fall informiert und hat bereits seine "Besorgnis" ausgedrückt. Man werde mit den lokalen Behörden kooperieren.