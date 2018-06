München (AFP) Der chinesische Künstler Ai Weiwei erhält bei der diesjährigen Bambi-Verleihung den Medienpreis in der Kategorie "Mut". Der Konzeptkünstler und Regierungskritiker thematisiere in seinen Werken Verstöße gegen die Menschenrechte und kämpfe gegen Unterdrückung und Zensur, teilte der Initiator des Medienpreises, der Verlag Hubert Burda Media, am Mittwoch in München mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.