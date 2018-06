Dresden (AFP) Sachsen hat 20 Tunesier in ihre Heimat abgeschoben. Darunter waren zwölf Straftäter, die direkt aus der Haft ins Flugzeug gesetzt wurden, wie das sächsische Innenministerium am Mittwoch in Dresden mitteilte. Aus dem Freistaat kamen insgesamt 15 Tunesier, drei weitere aus Baden-Württemberg und je einer aus Nordrhein-Westfalen sowie Hamburg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.