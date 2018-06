Osnabrück (AFP) Deutsche und italienische Ermittler haben eine Bande von Telefonbetrügern zerschlagen. Die Mitglieder sollen über Jahre hinweg Telefonanlagen von Unternehmen und Behörden manipuliert und Umleitungen auf von ihnen gemietete Mehrwertdienstenummern eingerichtet haben, wie die Staatsanwaltschaft in Osnabrück am Mittwoch mit. Den Betroffenen wurden daraufhin mehr als zweieinhalb Millionen Euro durch Telefongesellschaften in Rechnung gestellt.

