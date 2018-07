Berlin (AFP) Vertreter der Bundesregierung können die in der Türkei inhaftierte deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu am 1. Dezember erneut im Gefängnis besuchen. Der Haftbesuch sei von türkischer Seite "erfreulicherweise" genehmigt worden, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Mittwoch in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.