Augsburg (SID) - Die Eishockey-Nationalmannschaft fiebert dem stark besetzten Deutschland-Cup als großem Härtetest für Olympia entgegen. "Von der Qualität her ist das Turnier sehr gut aufgestellt. Für uns ist das ein sehr guter Test, wir freuen uns auf die Spiele, in Augsburg herrscht immer gute Stimmung", sagte Bundestrainer Marco Sturm über das am Freitag beginnende Vier-Nationen-Turnier.

Drei Monate vor dem olympischen Eishockey-Turnier in Pyeongchang/Südkorea sind die Spiele gegen Rekordweltmeister Russland (Freitag/19.30 Uhr), gegen die Slowakei (Samstag/16 Uhr) und gegen die USA (Sonntag/16.45 Uhr, alle bei Sport1) wichtige Gradmesser für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). "Alle gegnerischen Kader sind hochkarätig besetzt. Aber genau das ist die perfekte Herausforderung für uns", sagte Sturm am Mittwoch.