Jerusalem (AFP) Israel hat den Bau von 240 neuen Wohnungen für Siedler im besetzten Ost-Jerusalem gebilligt. Das sagte der stellvertretende Bürgermeister der Stadt, Meir Turgeman, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Ein Planungsausschuss habe 90 Wohneinheiten in Gilo und weitere 150 in Ramat Schlomo genehmigt.

